सुनो AI ने शुरू किया 'स्पार्क' कार्यक्रम, इन शर्तों पर कलाकारों ने जताई चिंता
AI संगीत मंच 'सुनो' ने हाल ही में अपना नया कार्यक्रम 'स्पार्क' लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम स्वतंत्र संगीतकारों को अनुदान, मार्गदर्शन और विपणन सहायता प्रदान करेगा।
पहली नजर में यह उन कलाकारों के लिए शानदार मौका लगता है, जिन्होंने किसी कंपनी के साथ करार नहीं किया है, लेकिन इसकी शर्तों में एक बड़ा पेंच है।
इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कलाकारों को अपने गानों को सुनो के रिमिक्स करने की इजाजत देनी होगी। साथ ही, उन्हें कंपनी को अपने गानों के नए वर्जन्स बनाने के पूरे अधिकार देने होंगे।
स्पार्क की शर्तों पर कलाकारों ने जताई चिंता
कई कलाकार स्पार्क के नियमों से खुश नहीं हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्हें अपने ट्रायल के अधिकार और क्लास एक्शन में हिस्सा लेने के अधिकार को छोड़ना पड़ेगा।
इतना ही नहीं, उन्हें सुनो या उसके किसी भी उत्पाद के बारे में खराब बोलने से भी रोका जाएगा। अगर कोई कलाकार इन शर्तों का पालन नहीं करता, तो उसे कार्यक्रम से बाहर किया जा सकता है।
स्पार्क का मकसद क्रिएटर्स को नए दर्शकों तक पहुंचने में मदद करना है, लेकिन इसको लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडी कलाकारों का एक ग्रुप पहले से ही इसी तरह के मुद्दों पर केस लड़ रहा है।