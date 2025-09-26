OTT पर कहां देख पाएंगे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@Varun_dvn)

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' OTT पर कहां देख पाएंगे?

लेखन दीक्षा शर्मा 07:12 pm Sep 26, 202507:12 pm

क्या है खबर?

अभिनेता वरुण धवन जल्द ही फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आएंगे। इसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। दोनों इन दिनों फिल्म के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। उनकी यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की रिलीज से पहले फिल्म की OTT रिलीज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। आइए जानें आप यह फिल्म OTT पर कहां देख पाएंगे।