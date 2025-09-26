वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' OTT पर कहां देख पाएंगे?
अभिनेता वरुण धवन जल्द ही फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आएंगे। इसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। दोनों इन दिनों फिल्म के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। उनकी यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की रिलीज से पहले फिल्म की OTT रिलीज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। आइए जानें आप यह फिल्म OTT पर कहां देख पाएंगे।
नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे फिल्म
OTT प्ले की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं। लिहाजा सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी। फिलहाल फिल्म की OTT की रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का प्रीमियर नवंबर, 2025 के अंत तक किया जा सकता है। निर्माताओं की ओर से जल्द ही इस खबर की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी।
फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के निर्देशन की कमान शशांक खेतान ने संभाली है, जिन्हें 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'धड़क' और 'अजीब दास्तां' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं। इसमें सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल, अक्षय ओबेरॉय और रिया विज जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वरुण इस फिल्म में सनी संस्कारी का किरदार निभा रहे हैं, वहीं जाह्नवी इसमें तुलसी कुमारी की भूमिका में दिखेंगी।