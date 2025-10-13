'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को मिला तिनके का सहारा, जानिए 11वें दिन कितनी हुई कमाई
क्या है खबर?
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' धर्मा प्रोडक्शन की उन फिल्मों में से एक है, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। 2 अक्टूबर को जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, इसने न सिर्फ निर्माताओं, बल्कि दर्शकों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। बॉक्स ऑफिस पर गिरती-पड़ती इस फिल्म के लिए वीकेंड तिनके का सहारा बनकर आया, जिससे कमाई में थोड़ी बढ़त देखी गई। आइये देखें इस फिल्म का ताजा कलेक्शन।
कारोबार
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ताजा कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने दूसरे रविवार, यानी 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जबकि 10वें दिन कमाई 3.25 कराेड़ रुपये थी। गिरते-पड़ते ही सही, लेकिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने कुल 49.60 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने से ये फिल्म इंच भर दूर रह गई है। उम्मीद है कि इस हफ्ते फिल्म अपना 60 करोड़ रुपये का बजट पार कर लेगी।
कास्ट
फिल्म में नजर आये हैं ये सितारे
शशांक खेतान के निर्देशन में बनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण और जाह्नवी के अलावा सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल अहम किरदार में हैं। फिल्म की कहानी में रोमांस और कॉमेडी की भरपूर डोज है, लेकिन इसके बाद भी ये फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को दर्शकों की बहुत फीकी प्रतिक्रिया मिल रही है।