'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@varundvn)

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को मिला तिनके का सहारा, जानिए 11वें दिन कितनी हुई कमाई

लेखन ज्योति सिंह 10:02 am Oct 13, 202510:02 am

क्या है खबर?

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' धर्मा प्रोडक्शन की उन फिल्मों में से एक है, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। 2 अक्टूबर को जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, इसने न सिर्फ निर्माताओं, बल्कि दर्शकों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। बॉक्स ऑफिस पर गिरती-पड़ती इस फिल्म के लिए वीकेंड तिनके का सहारा बनकर आया, जिससे कमाई में थोड़ी बढ़त देखी गई। आइये देखें इस फिल्म का ताजा कलेक्शन।