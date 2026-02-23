'लाहौर 1947' हाे सकता है ये बदलाव

सनी देओल की 'लाहौर 1947' से इस कारण खुश नहीं निर्माता? हाे सकता है बड़ा बदलाव

लेखन ज्योति सिंह 03:01 pm Feb 23, 202603:01 pm

क्या है खबर?

सनी देओल इस वक्त अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। इस बीच, उनकी अगली फिल्म 'लाहौर 1947' से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं जिसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के तहत किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशन की कमान राजकुमार संतोषी संभाल रहे हैं, जो सनी के साथ 'घायल' और 'दामिनी' जैसी लोकप्रिय फिल्में बना चुके हैं। हालिया जानकारी में पता चला है कि फिल्म में एक बड़ा बदलाव हो सकता है।