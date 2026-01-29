'बॉर्डर 2' की सफलता से गदगद हुए सनी देओल, वीडियो में कही ये बात
क्या है खबर?
सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' को सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। सिर्फ 6 दिनों में इसने 200 करोड़ के क्लब में अपनी शानदार जगह बनाई है और 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए नया गोल सेट किया है। फिल्म की इस ताबड़तोड़ सफलता से सनी बेहद खुश हैं। उनकी खुशी की एक झलक सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखने को मिली जिसमें वह फैंस का आभार जता रहे हैं।
वीडियो
वीडियो में 'बॉर्डर 2' का डायलॉग बोलते दिखे सनी देओल
सोशल मीडिया पर सामने आई क्लिप में, 68 वर्षीय अभिनेता 'बॉर्डर 2' का डायलॉग "आवाज कहां तक गई" बोलते सुनाई दे रहे हैं। सनी ने वीडियो के साथ कैप्शन दिया, 'मेरी, आपकी, हमारी #बॉर्डर 2 को इतना प्यार देने के लिए, आप सबको बहुत प्यार।' साथ में लाल दिन वाले इमोजी साझा किए। 'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है जिसमें वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, मेधा राणा, आन्या सिंह और मोना सिंह भी हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Meri, aapki , Hamari #Border2 ko itna pyaar dene ke liye , aap sab ko bohot ❤️❤️❤️🤗🤗🤗— Sunny Deol (@iamsunnydeol) January 29, 2026
🫡🫡🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/0WrTk6gL2A