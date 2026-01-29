'बॉर्डर 2' की सफलता से गदगद हुए सनी देओल, वीडियो में कही ये बात

'बॉर्डर 2' की सफलता से गदगद हुए सनी देओल

लेखन ज्योति सिंह 07:06 pm Jan 29, 202607:06 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' को सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। सिर्फ 6 दिनों में इसने 200 करोड़ के क्लब में अपनी शानदार जगह बनाई है और 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए नया गोल सेट किया है। फिल्म की इस ताबड़तोड़ सफलता से सनी बेहद खुश हैं। उनकी खुशी की एक झलक सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखने को मिली जिसमें वह फैंस का आभार जता रहे हैं।