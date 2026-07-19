'रामायण' में हनुमान बने सनी देओल ने खोले राज, अपने किरदार को बताया चंचल और मासूम

सनी देओल आने वाली फिल्म 'रामायण' में भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने माना कि पर्दे पर इतने बड़े और लोकप्रिय पौराणिक चरित्र को जीना कोई आसान काम नहीं है। सनी देओल ने इस किरदार को निभाने के अनुभव को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बेहद गहरा बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि फिल्म में उनके हिस्से का काम अभी बहुत कम हुआ है और इस पर आगे शूटिंग होना बाकी है।