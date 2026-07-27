सनी देओल की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, 'बटवारा 1947' को CBFC से मिली हरी झंडी

'बटवारा 1947' असगर के नाटक पर बनी है। यह फिल्म पार्टीशन के बाद एक मुहाजिर परिवार के एक हिंदू घर में बसने की कहानी दिखाती है।

इस फिल्म में शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल जैसे कलाकार हैं। इस फिल्म के साथ प्रीति जिंटा 5 साल से भी ज्यादा समय बाद बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं।

आमिर खान ने इस फिल्म का निर्माण किया है। एआर रहमान ने इसमें संगीत दिया है और जावेद अख्तर ने गीत लिखे हैं। यह फिल्म सनी और राजकुमार की आइकॉनिक जोड़ी को एक बार फिर साथ लेकर आई है।