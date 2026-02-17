सनी देओल फिल्म 'गबरू' पर अपडेट आ गया

सनी देओल धमाकेदार वापसी करने को तैयार, इस फिल्म की रिलीज पर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 02:26 pm Feb 17, 202602:26 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की शानदार सफलता का जश्न मना रहे हैं। 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 440 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। इस बीच, खबर है कि सनी अपनी अगली फिल्म से धमाकेदार वापसी करने को कमर कस रहे हैं। शशांक उदापुरकर द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम 'गबरू' है जिसकी घोषणा सनी ने अपने 68वें जन्मदिन पर की थी।