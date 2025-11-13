धर्मेंद्र की खराब तबीयत के बीच सनी देओल को क्यों आया गुस्सा? बोले- शर्म नहीं आती
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिली है। देशभर से लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। इस बीच सनी देओल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें उन्हें गुस्से में भड़कते देखा गया है। दरअसल, धर्मेंद्र जब से घर लौटे हैं, भारी तादात में मीडिया उनके घर के बाहर मौजूद है।
पैपराजी पर गुस्से से भड़के सनी
धर्मेंद्र की खराब तबीयत के चलते देओल परिवार भावनात्मक रूप से मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। 13 नवंबर की सुबह सनी को घर के बाहर देखा गया। अभिनेता ने घर के बाहर जमा मीडिया के सामने अपनी निराशा व्यक्त की। सनी ने हाथ जोड़कर कहा, "आपके घर में मां-बाप हैं, आपके घर में बच्चे हैं... शर्म नहीं आती?" इससे पहले भी देओल परिवार ने एक बयान जारी करते हुए मीडिया से निजता का सम्मान करने का आग्रह किया था।
ट्विटर पोस्ट
