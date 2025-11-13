एसएस राजामौली की फिल्म 'ग्लोबट्रॉटर' में नजर आएंगे आशीष चंचलानी? पोस्ट से मिला संकेत
क्या है खबर?
मशहूर फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ग्लोबट्रॉटर' से जुड़ी जानकारी रोजाना साझा कर रहे हैं। फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा की पहली झलक जारी हो चुकी है। महेश बाबू फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं, जिनके पोस्टर का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर चर्चा है कि यूट्यूबर आशीष चंचलानी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल, यूट्यूबर ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, जिससे अटकलें लगने लगी हैं।
आशीष
आशीष ने इंस्टाग्राम पर दिया संकेत
यूट्यूबर आशीष ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिससे पता चलता है कि वह हैदराबाद में हैं। 'ग्लोबट्रॉटर' की शूटिंग भी इसी शहर में चल रही है। आशीष ने जिन झलकियों को साझा किया है, उसमें दीवार पर बाहुबली और कटप्पा का चित्र शामिल है। आशीष ने एक अन्य पोस्ट में अंग्रेजी में 'नवंबर' जिसमे MB बड़े अक्षरों में है। पोस्ट देखने के बाद अटकलें हैं कि MB का संकेत अभिनेता महेश बाबू की ओर है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
November 13, 2025
इवेंट
कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं आशीष
जाहिर है कि आशीष अपने पिछले कई इंटरव्यू में कहते आए हैं कि उनके पसंदीदा अभिनेताओं में महेश शामिल हैं। ऐसे में उनका पोस्ट और संदिग्ध हो जाता है। फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है कि यूट्यूबर 'SSMB29' का हिस्सा हैं, या फिर आगामी फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट का हिस्सा होंगे। बता दें कि 15 नवंबर, 2025 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में भव्य इवेंट होगा। कुछ लोगों का मानना है कि आशीष इस कार्यक्रम की मेजबानी कर सकते हैं।