आशीष चंचलानी 'ग्लोबट्रॉटर' में नजर आ सकते हैं (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ashishchanchlani)

एसएस राजामौली की फिल्म 'ग्लोबट्रॉटर' में नजर आएंगे आशीष चंचलानी? पोस्ट से मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 10:53 am Nov 13, 202510:53 am

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ग्लोबट्रॉटर' से जुड़ी जानकारी रोजाना साझा कर रहे हैं। फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा की पहली झलक जारी हो चुकी है। महेश बाबू फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं, जिनके पोस्टर का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर चर्चा है कि यूट्यूबर आशीष चंचलानी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल, यूट्यूबर ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, जिससे अटकलें लगने लगी हैं।