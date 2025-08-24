सनी देओल ने शाहरुख खान के लाडले आर्यन पर लुटाया प्यार, कहा- बेटे चक दे फट्टे
क्या है खबर?
शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म 'किंग' से कहीं ज्यादा वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए उनके बेटे आर्यन खान ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है। खुद शाहरुख ने इसमें कैमियो किया है। सलमान खान, समेत बॉबी देओल और रणवीर सिंह समेत कई सितारे इसका हिस्सा हैं। अब अभिनेता सनी देओल ने शाहरुख के बेटे का हौसला बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ के पुल बांधे हैं।
लोग लेने लगे सनी की फिरकी
सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर सीरीज का प्रीव्यू साझा कर लिखा, 'प्रिय आर्यन तुम्हारा शो बहुत शानदार लग रहा है। बॉब ने आपकी खूब तारीफ की है। आपके पिता को आप पर बहुत फख्र होगा। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं बेटा। चक दे फट्टे।' सनी के पोस्ट पर कुछ लोगों का कहना है कि वो नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एक ने लिखा, 'दोस्ती भी तो निभानी पड़ती है। शाहरुख के लिए शेयर किया है पर सच कहूं कचरा है ये।'
रिलीज
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को होगी रिलीज
आर्यन की इस सीरीज में राघव जुयाल और लक्ष्य लालवानी लीड रोल में हैं। साथ ही बॉबी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस सीरीज को आर्यन की मां गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस सीरीज का पहला गाना 'बदली सी हवा' युवाओं के बीच खूब धूम मचा रहा है। इसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है और अनिरुद्ध रविचंदर ने इसका संगीत दिया है।