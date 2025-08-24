सनी देओल ने की आर्यन खान की तारीफ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsunnydeol)

सनी देओल ने शाहरुख खान के लाडले आर्यन पर लुटाया प्यार, कहा- बेटे चक दे फट्टे

लेखन नेहा शर्मा 04:17 pm Aug 24, 202504:17 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म 'किंग' से कहीं ज्यादा वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए उनके बेटे आर्यन खान ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है। खुद शाहरुख ने इसमें कैमियो किया है। सलमान खान, समेत बॉबी देओल और रणवीर सिंह समेत कई सितारे इसका हिस्सा हैं। अब अभिनेता सनी देओल ने शाहरुख के बेटे का हौसला बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ के पुल बांधे हैं।