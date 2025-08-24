'कांतारा: चैप्टर 1' ने रिलीज से पहले कमाए 100 करोड़, 'वॉर 2' को चटा दी धूल

ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म ' कांतारा ' ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी। फिल्म ने पूरे भारत में धूम मचा दी थी। अब इसका प्रीक्वल 'कांतारा: चैप्टर 1' रिलीज के लिए तैयार है, जिससे जुड़े एक-एक अपडेट पर प्रशंसक नजर बनाए हुए हैं। फिल्म के धांसू पोस्टर पहले ही दर्शकों के रोंगटे खड़े कर चुके हैं। अब खबर है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने तेलुगू राइट्स बेचकर मोटी कमाई कर ली है।

रिपोर्ट 125 करोड़ बजट और रिलीज से पहले 100 करोड़ कमाई 'कांतारा' की सफलता इस बात की गवाही थी कि इसका अगला भाग आएगा तो धमाका होगा और इस धमाके की उम्मीद ने ही इसके निर्माताओं को इतनी तगड़ी कमाई करवा दी है कि आंकड़े देखकर इंडस्ट्री वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 125 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म के तेलुगू थिएट्रिकल राइट्स 100 करोड़ रुपये की रिकॉर्डतोड़ कीमत पर बिके हैं। फिल्म ने अपना 75 प्रतिशत बजट पहले ही निकाल दिया है।

रिकॉर्ड 'कांतारा: चैप्टर 1' ने यूं दी 'वॉर 2' को मात फिल्म ने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 400 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'वॉर 2' को भी पछाड़ दिया है। दरअसल, 'वॉर 2' के तेलुगू राइट्स को 90 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। अब इससे सादी भाषा में समझा जाए तो 'कांतारा: चैप्टर 1' ने रिलीज से पहले ही 'वॉर 2' से ज्यादा कमाई कर ली है। इस फिल्म के प्रोडक्शन का जिम्मा होम्बले फिल्म्स पर है, जिसकी 'महावतार नरसिम्हा' ने पूरा बॉक्स ऑफिस हिला डाला है।

कमाई 16 करोड़ की 'कांतारा' ने छापे थे 400 करोड़ 'कांतारा' में ऋषभ शेट्टी ने लीड भूमिका निभाई थी। वो ही फिल्म के लेखक और निर्देशक थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में हीरो का रोल ऋषभ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मजबूरी में लीड रोल किया था, क्योंकि फिल्म का बजट बहुत कम था। हालांकि, 'कांतारा' की कामयाबी ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था। 16 करोड़ रुपये के बजट में इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपये छापे थे।