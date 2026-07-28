सनी देओल की फिल्म 'बटवारा 1947' का ट्रेलर जारी, विभाजन का दर्द कर देगा बेचैन

लेखन ज्योति सिंह 02:48 pm Jul 28, 202602:48 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बटवारा 1947' का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो गया है। आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित, ये फिल्म 1947 में हुए विभाजन के दर्दनाक और भावनात्मक परिणामों पर आधारित है। इसका भावुक कर देने वाला बैकग्राउंड स्कोर और दृश्य आंखों को नम और दिल को बेचैन कर देगा। फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार भी अहम किरदारें में शामिल हैं।