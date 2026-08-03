सनी देओल पटना साहिब गुरुद्वारे में आशीर्वाद लेते दिखे

'बटवारा 1947' की रिलीज से पहले पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे सनी देओल, सामने आईं तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 07:59 pm Aug 03, 202607:59 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की फिल्म 'बटवारा 1947' इस महीने सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है, जो लेखक असगर वजाहत के चर्चित नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर आधारित है। फिल्म की रिलीज से पहले, सनी देओल अपने बेटे करण देओल के साथ बिहार के प्रसिद्ध तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और आशीर्वाद लिया। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं।