29 साल बाद 'इक्का' में साथ दिखेंगे सनी देओल और अक्षय खन्ना, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म
29 साल बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ दिखेंगे। उनकी नई फिल्म 'इक्का' 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने फिल्म में सनी को एक सिद्धांतवादी वकील का किरदार दिया है।
अक्षय उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी बने हैं, जिस पर हत्या का आरोप लगा है। अक्षय 'धुरंधर' में अपने सराहे गए किरदार के बाद पहली बार इस फिल्म में दिखेंगे।
पटकथा को असली बनाने के लिए ली गई कानूनी विशेषज्ञों की सलाह
सिद्धार्थ बताते हैं कि सनी इस किरदार के लिए उनकी हमेशा पहली पसंद थे। अक्षय ने भी पटकथा पढ़ते ही, एक हफ्ते के भीतर ही फिल्म के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
फिल्म की कहानी में कोर्टरूम के अंदर रोमांचक टकराव तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही किरदारों के निजी रिश्ते भी दांव पर लगे दिखेंगे।
कहानी को सच्चाई के करीब रखने के लिए, फिल्म की पटकथा की समीक्षा असली कानूनी विशेषज्ञों से करवाई गई है। इससे दर्शकों को न्याय व्यवस्था की एक वास्तविक झलक देखने को मिलेगी, जिसमें किरदारों के बीच दमदार भावनात्मक ड्रामा भी भरपूर होगा।