29 साल बाद 'इक्का' में साथ दिखेंगे सनी देओल और अक्षय खन्ना, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

पटकथा को असली बनाने के लिए ली गई कानूनी विशेषज्ञों की सलाह

सिद्धार्थ बताते हैं कि सनी इस किरदार के लिए उनकी हमेशा पहली पसंद थे। अक्षय ने भी पटकथा पढ़ते ही, एक हफ्ते के भीतर ही फिल्म के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

फिल्म की कहानी में कोर्टरूम के अंदर रोमांचक टकराव तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही किरदारों के निजी रिश्ते भी दांव पर लगे दिखेंगे।

कहानी को सच्चाई के करीब रखने के लिए, फिल्म की पटकथा की समीक्षा असली कानूनी विशेषज्ञों से करवाई गई है। इससे दर्शकों को न्याय व्यवस्था की एक वास्तविक झलक देखने को मिलेगी, जिसमें किरदारों के बीच दमदार भावनात्मक ड्रामा भी भरपूर होगा।