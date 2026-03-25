प्रिया सचदेव का बड़ा कदम, संजय कपूर की मां को RK फैमिली ट्रस्ट से किया बेदखल

बिजनेस जगत के दिग्गज और करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के खानदान में करोड़ों की संपत्ति और विरासत को लेकर मची रार अब सार्वजनिक हो गई है। जब संजय की वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेव ने रानी कपूर को ट्रस्टी के पद से बर्खास्त कर दिया। इस कदम ने न केवल कपूर परिवार के भीतर के गहरे मतभेदों को उजागर किया है, बल्कि एस्टेट के मालिकाना हक और भविष्य के वित्तीय फैसलों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं।

बदलाव 'RK फैमिली ट्रस्ट' में बड़ा बदलाव प्रिया ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर संजय की मां रानी कपूर को 'RK फैमिली ट्रस्ट' के ट्रस्टी पद से हटा दिया है। ये फैसला 25 मार्च, 2026 से प्रभावी हो गया है। प्रिया, जो स्वयं इस ट्रस्ट की ट्रस्टी और लाभार्थी हैं, उन्होंने ट्रस्ट डीड में मौजूद एक विशिष्ट क्लॉज का हवाला देते हुए रानी कपूर को हटाने का निर्णय लिया। अब से रानी के पास ट्रस्ट की संपत्ति या फैसलों से जुड़ा कोई भी अधिकार नहीं होगा।

कारण प्रिया ने सास रानी कपूर को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता? इस नोटिस में रानी के खिलाफ की गई कार्रवाई के कानूनी आधार और उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जून 2025 में संजय कपूर के निधन के बाद रानी कपूर द्वारा उठाए गए कुछ कदमों पर गंभीर आपत्तियां जताई गई थीं। प्रिया का दावा है कि रानी कपूर की गतिविधियां RK फैमिली ट्रस्ट की शर्तों और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के खिलाफ हैं।

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चुनौती रानी कपूर ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा उधर रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ट्रस्ट की वैधता को चुनौती दी है और इसकी संपत्तियों पर नियंत्रण की मांग की है। प्रिया द्वारा उठाए गए इस कदम से कुछ ही दिन पहले ही रानी ने खुद प्रिया सचदेव को ट्रस्टी पद से हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया था। दोनों पक्ष अब अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय ट्रस्ट अधिनियम और ट्रस्ट डीड की बारीकियों का सहारा ले रहे हैं।

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