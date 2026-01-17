गोविंदा की 'गोपियों' पर भड़कीं पत्नी सुनीता आहूजा, बोलीं- 'मैं नेपाल की हूं; खुखरी निकाल दूंगी

बॉलीवुड के 'चीची' यानी गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपनी बेबाकी के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के वायरल प्रोमो में सुनीता ने अपने वैवाहिक जीवन और गोविंदा के पुराने कथित अफेयर्स को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अपनी बेबाकी दिखाते हुए सुनीता ने न केवल गोविंदा को 'सुधरने' की चेतावनी दी, बल्कि अपनी नेपाली विरासत का जिक्र करते हुए 'खुखरी' निकालने तक की बात कह दी।

गुस्सा कृष्ण बने गोविंदा तो दुर्गा बनकर बरसेंगी सुनीता जब सुनीता से गोविंदा के कृष्ण वाले स्वभाव और उनकी 'गोपियों' (अफेयर्स की अफवाहों) का जिक्र किया गया तो उन्हाेंने कहा, "यही तो गलत है ना। उसको पता नहीं है कि जब ये (सुनीता) दुर्गा मां का रूप धारण करेगी, तब क्या होगा।" अपनी नेपाली जड़ों का जिक्र कर सुनीता ने कड़क अंदाज में गोविंदा को चेताते हुए कहा, "मैं नेपाल की हूं। एक खुखरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हवा निकल जाएगी, इसलिए कहती हूं सतर्क हो जा बेटा।"

दो टूक "बहुत सी लड़कियां आती हैं, लेकिन तुम बेवकूफ थोड़ी ना हो?" प्रोमो की शुरुआत में ही सुनीता काफी गंभीर नजर आईं और उन्होंने स्पष्ट कहा, "मैं गोविंदा को माफ नहीं करूंगी। गोविंदा के जीवन में आने वाली दूसरी महिलाओं या अफवाहों पर उन्होंने कहा, "अब उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें समझदार होना चाहिए। ऐसी बहुत सी लड़कियां आती हैं, लेकिन तुम बेवकूफ थोड़ी ना हो? तुम 63 साल के हो गए हो। तुम्हें अब टीना (बेटी) की शादी करनी है, यश (बेटे) का करियर देखना है।"

मदद ना बेटे ने नाम भुनाया, ना पिता ने सहारा दिया सुनीता ने ये भी खुलासा किया कि उनका बेटा यश अपने पिता के नाम का फायदा नहीं उठाता, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि गोविंदा ने भी उसकी मदद नहीं की। वो बोलीं, "गोविंदा का बेटा होने के बावजूद यश ने कभी गोविंदा से नहीं कहा कि आप इधर फोन कर दो या उधर फोन कर दो और गोविंदा ने भी उसकी कोई मदद नहीं की, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया।"

