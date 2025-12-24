गोविंदा के कथित अफेयर पर बोलीं पत्नी सुनीता आहूजा

गोविंदा के अफेयर की खबरों पर पत्नी सुनीता आहूजा ने साफ-साफ कह दी ये बात

लेखन ज्योति सिंह 04:49 pm Dec 24, 202504:49 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1, गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। साल 2025 इस बात का सबूत है जिसमें उनके तलाक की खबरों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। एक वक्त ऐसा भी आया जब गोविंदा के अफेयर की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया। ये अलग बात है कि उन्होंने निजी जिंदगी की उथल-पुथल पर कभी टिप्पणी नहीं की। अभिनेता की पत्नी सुनीता आहूजा ने उनके अफेयर की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है।