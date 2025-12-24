गोविंदा के अफेयर की खबरों पर पत्नी सुनीता आहूजा ने साफ-साफ कह दी ये बात
क्या है खबर?
बॉलीवुड के हीरो नंबर 1, गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। साल 2025 इस बात का सबूत है जिसमें उनके तलाक की खबरों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। एक वक्त ऐसा भी आया जब गोविंदा के अफेयर की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया। ये अलग बात है कि उन्होंने निजी जिंदगी की उथल-पुथल पर कभी टिप्पणी नहीं की। अभिनेता की पत्नी सुनीता आहूजा ने उनके अफेयर की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है।
बयान
गोविंदा के पैसों पर है नजर
ई-टाइम्स से बातचीत में, सुनीता ने कहा, "मैं 2025 को सबसे बुरा साल मानती हूं, क्योंकि मैं गोविंदा के विवाद के बारे में सुन रही हूं कि उनका किसी लड़की से अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं जानती हूं कि वह अभिनेत्री नहीं है। अभिनेत्रियां ऐसा बुरा काम नहीं करतीं। वह उनसे प्यार नहीं करती; उसे सिर्फ उनका पैसा चाहिए है।" सुनीता ने बताया कि वह खुश हैं कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें उन्हें सफलता मिली है।
ख्वाहिश
सुनीता ने 2026 के लिए जताई ये ख्वाहिश
सुनीता ने 2026 से उम्मीद जताते हुए कहा, "मैं 2026 में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि गोविंदा इन सभी विवादों को खत्म कर दें, और मैं 2026 में एक खुशहाल परिवार चाहती हूं। मुझे आशा है कि गोविंदा को जल्द एहसास होगा कि उनकी जिंदगी में सिर्फ 3 महिलाएं (मां, पत्नी और बेटी) हैं।" सुनीत ने कहा कि वह चाहती हैं कि गोविंदा अपने सभी चमचों को छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें।