गोविंदा पर फिर भड़कीं पत्नी सुनीता; बोलीं- जवानी में कर लिया, अब नहीं कर सकते

गोविंदा पर फिर भड़कीं पत्नी सुनीता; बोलीं- जवानी में कर लिया, अब नहीं कर सकते
क्या है खबर?
बॉलीवुड के हीरो नंबर-1 गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा लगातार इंटरव्यू के जरिए पति के कथित प्रेम की खबरों पर प्रतिक्रिया देती आ रही हैं। एक बार फिर सुनीता ने गोविंदा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री बनने के चक्कर में कई लड़कियां बड़े सितारों को फंसाती हैं। गाेविंदा को कम से कम अपनी उम्र का ख्याल तो रखना चाहिए।
तीखी प्रतिक्रिया
सुनीता ने गोविंदा के अफेयर की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी
मिस मालिनी संग बातचीत में सुनीता ने पति गोविंदा के अफेयर को लेकर अपनी पिछली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मैंने हमेशा कहा कि वे परेशान होते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि यह तुम्हारी उम्र नहीं है। लेकिन क्या है ना, आजकल जो लड़कियां संघर्ष करने आती हैं, उन्हें खर्चा उठाने के लिए एक अमीर आदमी चाहिए। शक्ल-सूरत से दूर रहकर हीरोइन बनना चाहती हैं। फिर क्या करती हैं, फंसाएंगी, ब्लैकमेल करेंगी।"
निशाना
सुनीता ने गोविंदा की उम्र को लेकर साधा निशाना
सुनीता बोलीं, "ऐसी लड़कियां बहुत हैं, लेकिन तुम थोड़े ही बेवकूफ हो। तुम्हारी उम्र 63 साल है। तुम्हारा एक परिवार है, एक खूबसूरत पत्नी और 2 बड़े बच्चे हैं। इस उम्र में तुम ये सब नहीं कर सकते। तुमने जवानी में ये सब किया, ठीक है। जवानी में हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन इस उम्र में नहीं।" गाेविंदा और सुनीता की शादी को 38 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। दोनों यशवर्धन और टीना आहूजा के माता-पिता हैं।