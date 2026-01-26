गोविंदा पर फिर भड़कीं पत्नी सुनीता आहूजा

गोविंदा पर फिर भड़कीं पत्नी सुनीता; बोलीं- जवानी में कर लिया, अब नहीं कर सकते

लेखन ज्योति सिंह 03:15 pm Jan 26, 202603:15 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के हीरो नंबर-1 गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा लगातार इंटरव्यू के जरिए पति के कथित प्रेम की खबरों पर प्रतिक्रिया देती आ रही हैं। एक बार फिर सुनीता ने गोविंदा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री बनने के चक्कर में कई लड़कियां बड़े सितारों को फंसाती हैं। गाेविंदा को कम से कम अपनी उम्र का ख्याल तो रखना चाहिए।