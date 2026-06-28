सुनीता आहूजा ने क्यों कहा 'लॉक अप' के लिए हां? बोलीं- एकता कपूर मेरी बहुत बड़ी फैन हैं मनोरंजन Jun 28, 2026

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा 'लॉक अप' के नए सीजन में एक प्रतियोगी के तौर पर नजर आएंगी। इस साल इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं, जिससे शो का रोमांच और बढ़ गया है। सुनीता ने बताया कि उन्होंने नेटफ्लिक्स और एकता कपूर की वजह से इस शो के लिए हां कहा है। उन्होंने कहा, "मुझे एकता बहुत पसंद हैं, और मुझे पता है कि वो भी मेरी बहुत बड़ी फैन हैं।"