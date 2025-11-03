परेश रावल 'बाबूराव' के दोहराव से हुए बोर, बोले- मेरे लिए यह चुनौती बन चुका
अभिनेता परेश रावल फिल्म 'द ताज स्टोरी' में नजर आए हैं। इस फिल्म की कहानी ताजमहल से जुड़े इतिहास के पन्नों पर आधारित है। दूसरी ओर, लोग फिल्म 'हेरा फेरी 3' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अभिनेता एक बार फिर अपने मशहूर किरदार 'बाबूराव' के रूप में नजर आएंगे। इस बीच परेश ने खुलासा किया कि वह खुद निभाए गए किरदार 'बाबूराव' के दोहराव से बोर हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा।
'बाबूराव' के दोहराव पर कही ये बात
राज शमनी के साथ एक पॉडकास्ट में परेश ने कहा कि कैसे 'बाबूराव' को एक ही तरह से निभाने की लगातार मांग उनके लिए चुनौती बन चुकी है। उनके लिए यह उबाऊ हो गया है। अभिनेता ने कहा, "होता यह है कि लोगों को खुश करने के लिए, आप एक ही चीज बनाते रहते हैं। जब राजू हिरानी ने 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' बनाई थी, तो वही किरदार अलग-अलग तरह से नजर आए थे, और लोगों को वह देखने में मजा आया।"
"किरदार अलग-अलग तरीकों से निभाया जाए"
उन्होंने कहा, "जब आपके पास 500 करोड़ की साख वाले बड़े किरदार हों, तो आप जोखिम क्यों नहीं उठाते? मेरा तर्क था कि किरदार को अलग-अलग तरीकों से निभाया जाए क्योंकि हमारे पास उसके लिए दर्शक हैं। अगर आप अपना फायदा छोड़ते हैं, तो क्या फायदा?" उन्होंने आगे कहा, "हमें बस एक ही काम करते नहीं रहना चाहिए। बाबूराव का किरदार मेरे द्वारा निभाए गए कई अन्य अच्छे किरदारों पर भारी पड़ता है; यह ज्यादा सहज है।"