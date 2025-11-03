'बाबूराव' के दोहराव पर परेश रावल ने दी प्रतिक्रिया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@pareshrawalofficial)

परेश रावल 'बाबूराव' के दोहराव से हुए बोर, बोले- मेरे लिए यह चुनौती बन चुका

लेखन ज्योति सिंह 12:57 pm Nov 03, 202512:57 pm

क्या है खबर?

अभिनेता परेश रावल फिल्म 'द ताज स्टोरी' में नजर आए हैं। इस फिल्म की कहानी ताजमहल से जुड़े इतिहास के पन्नों पर आधारित है। दूसरी ओर, लोग फिल्म 'हेरा फेरी 3' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अभिनेता एक बार फिर अपने मशहूर किरदार 'बाबूराव' के रूप में नजर आएंगे। इस बीच परेश ने खुलासा किया कि वह खुद निभाए गए किरदार 'बाबूराव' के दोहराव से बोर हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा।