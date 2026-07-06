'लाॅकअप 2' में सुनीता आहूजा हो गईं भावुक

'लाॅकअप 2' में फूट-फूटकर रोईं गोविंदा की पत्नी सुनीता, राम कपूर बोले- मुझे निकाल दो

लेखन ज्योति सिंह 01:24 pm Jul 06, 202601:24 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर का रियलिटी शो 'लाॅकअप सीजन 2' रिलीज के बाद से खूब चर्चा बटोर रहा है। पहले आकांक्षा चमोला ने पति गौरव खन्ना से तलाक को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। फिर उन्होंने बताया कि वह बाइसेक्सुअल हैं और शादी से पहले उनके लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। ताजा एपिसोड दर्शकों का ध्यान गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की तरफ खींच ले गया है। शो में वह फूट-फूटकर रोती दिखीं और उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया।