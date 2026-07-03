'लॉकअप 2' में हो गया पहला निष्कासन

'लॉकअप 2' में पहला निष्कासन, किस प्रतियोगी को दिखाया गया बाहर का रास्ता?

लेखन ज्योति सिंह 06:10 pm Jul 03, 202606:10 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' दर्शकों के बीच अपनी जगह बना चुका है। शो के पहले हफ्ते में 5 प्रतियोगी खतरे का सामना कर रहे हैं, जिनमें श्रेया कालरा, सूफी मोतीवाला, श्रेष्ठा अय्यर, रियाज अली और माधुरी ग्रोवर का नाम शामिल है। इस बीच, एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शो के पहले निष्कासन का फैसला हो चुका है। आइए जानते हैं कि कैदियों ने किस प्रतियोगी को घर के बाहर का रास्ता दिखाया है?