नेतन्याहू ने अमेरिका को अपना इकलौता समर्थक होने से नकारा, कहा- भारत से जबरदस्त समर्थन प्राप्त

बातचीत

क्या बोले नेतन्याहू?

नेतन्याहू ने साक्षात्कार के दौरान माना कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजरायल अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस बात से इनकार किया कि वह एकमात्र ऐसे दोस्त हैं। नेतन्याह ने कहा, "भारत में 140 करोड़ लोग हैं। और हमें वहां जबरदस्त समर्थन प्राप्त है।" उन्होंने फेसबुक पेज पर मिलने वाले समर्थन पर कहा, "आप जानते हैं, मेरा फेसबुक पर काफी प्रभाव है और मुझे वहां जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। और भी का समर्थन है।"