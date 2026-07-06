परियोजना

अगले साल सिनेमाघरों का रुख करेगी फिल्म

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, निर्माताओं की ओर से फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। निर्देशक शशि वर्मा होंगे, जिन्हें 'AK47' और 'मुर्गा ट्रॉफी' जैसी फिल्मों के लेखन और निर्देशन के लिए जाना जाता है। वह खुद भी अभिनेता हैं और 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' (2020), 'कटहल' (2023) जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शूटिंग 2026 के उत्तरार्ध में शुरू होने वाली है। इसे अप्रैल, 2027 में रिलीज करने की योजना है।