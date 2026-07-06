AI ने बढ़ाई स्मार्टफोन और लैपटॉप की कीमतें

AI ने बढ़ाई स्मार्टफोन और लैपटॉप की कीमतें, त्योहारों पर भी नहीं मिलेगी बड़ी छूट

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:06 am Jul 06, 202611:06 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल का असर अब आम ग्राहकों की जेब पर भी दिखाई देने लगा है। AI सर्वर के लिए खास मेमोरी चिप्स की मांग बढ़ने से स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले जरूरी कंपोनेंट महंगे हो रहे हैं। इसी वजह से कई कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा चुकी हैं। आने वाले महीनों में नए गैजेट पहले के मुकाबले और महंगे मिल सकते हैं।