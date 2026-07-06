रणवीर सिंह को इन फिल्मों ने बनाया बॉक्स ऑफिस का 'धुरंधर', निर्माता भी हुए थे मालामाल

#1 & #2

'धुरंधर' और 'धुरंधर: द रिवेंज'

दिसंबर, 2025 में रिलीज हुई 'धुरंधर' ने रणवीर की किस्मत को बदलने का काम किया है। दुनियाभर में करीब 1,350 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन करते हुए इसने अभिनेता को खूब तारीफ दिलाई। इसमें उन्होंने भारतीय जासूस 'हमजा अली मदारी' का किरदार निभाया। मार्च, 2026 में इसका सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' आया और इसने दुनियाभर में लगभग 1,813 करोड़ रुपये कमाए। फिल्म में रणवीर ने दमदार प्रदर्शन किया। उनके साथ संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी नजर आए।