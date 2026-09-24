सुनील पाल ने सलमान खान पर साधा निशाना, कही ये बात

इतना ही नहीं, सुनील ने 'बिग बॉस' जैसे शो पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि ऐसे प्लेटफॉर्म उन सितारों को ज्यादा दिखाते हैं, जो असल जिंदगी में समाज के लिए कुछ खास नहीं करते।

वहीं दूसरी ओर, सलमान ने अपने प्लेटफॉर्म से साथी कलाकारों का बचाव किया। उन्होंने साफ-साफ कहा कि सेलेब्रिटीज की प्राइवेसी का सम्मान करना बहुत जरुरी है।

खासकर कटरीना कैफ के बच्चे के जन्म के बाद के लुक पर जो हाल ही में नकारात्मक टिप्पणियां आए थे, उसे देखते हुए प्राइवेसी और भी अहम हो जाती है।