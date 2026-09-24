सुनील पाल ने सलमान खान पर साधा निशाना, कही ये बात
कॉमेडियन सुनील पाल ने सलमान खान को उनके ऑनलाइन ट्रोलिंग पर दिए गए बयानों के लिए खूब घेरा है। सुनील का कहना है कि मशहूर हस्तियों को जो चमक मिलती है, वो दरअसल दर्शकों के प्यार और समर्थन की वजह से ही है।
सुनील ने सीधे-सीधे कहा, 'सलमान आज जो स्टार हं, वो सिर्फ इसलिए हं क्योंकि हम सब उनकी वजह से हं।' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी को भी असली स्टार बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ दर्शक ही होते हं।
सलमान ने कलाकारों के हक में किया बचाव
इतना ही नहीं, सुनील ने 'बिग बॉस' जैसे शो पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि ऐसे प्लेटफॉर्म उन सितारों को ज्यादा दिखाते हैं, जो असल जिंदगी में समाज के लिए कुछ खास नहीं करते।
वहीं दूसरी ओर, सलमान ने अपने प्लेटफॉर्म से साथी कलाकारों का बचाव किया। उन्होंने साफ-साफ कहा कि सेलेब्रिटीज की प्राइवेसी का सम्मान करना बहुत जरुरी है।
खासकर कटरीना कैफ के बच्चे के जन्म के बाद के लुक पर जो हाल ही में नकारात्मक टिप्पणियां आए थे, उसे देखते हुए प्राइवेसी और भी अहम हो जाती है।