आलिया भट्ट पर सुनील पाल का तंज- जहां-जहां है आलिया, वहां-वहां है गालियां

खुलासा

समय ने दिया था 25 लाख का प्रस्ताव

मुंबई में पैपराजी से बातचीत के दौरान सुनील ने दावा किया कि उन्हें इस शो में हिस्सा लेने के लिए एक मोटी रकम का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। सुनील बोले, "उसने जब बात की तो 25 लाख रुपये देने की पेशकश की, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि 'मैं गाली नहीं दूंगा।' इस पर समय बोले, म्आप मत देना, लेकिन हम सब तो देंगे।"