सुनील शेट्टी ने क्यों ठुकराया करोड़ों का तंबाकू विज्ञापन? बोले- मेरे बच्चों पर दाग लग जाता

बॉलीवुड में जहां कई बड़े सितारे पान मसाला और तंबाकू ब्रांड के विज्ञापनों को लेकर अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं, वहीं 'अन्ना' यानी सुनील शेट्टी की सोच एकदम अलग है। हाल ही में अभिनेता ने बताया कि उन्होंने 40 करोड़ रुपये के एक बड़े तंबाकू विज्ञापन को लात क्यों मारी। उन्होंने दो-टूक कहा कि वो पैसों के लिए अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकते। क्या कुछ बोले सुनील, आइए जानते हैं।

बड़ा बयान पैसों से ऊपर सेहत और सम्मान पीपिंगमून के साथ बातचीत में सुनील शेट्टी ने तंबाकू ब्रांड्स से दूरी बनाए रखने की एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक वजह बताई। उन्होंने कहा, "आज मैं जो कुछ भी हूं, अपनी सेहत की वजह से हूं। ये मेरा शरीर ही है, जिसने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में पहचान और अवसर दिलाए। अगर मैं अपने शरीर को नहीं पूजूंगा तो ये खुद के साथ नाइंसाफी होगी।" सुनील ने कहा कि उनके लिए विरासत और सम्मान पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है।

प्यार नई पीढ़ी का प्यार 40 करोड़ से कहीं ज्यादा कीमती बातचीत में सुनील ने आगे कहा, "मैं अपने बच्चों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाना चाहता हूं? हो सकता है कि आज मैं बॉक्स ऑफिस या सिनेमा के लिहाज से उतना प्रासंगिक ना रहूं, लेकिन आज भी जब 17 से 20 साल के युवा मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं तो वो मेरे लिए किसी सपने जैसा लगता है।" अभिनेता ने साफ कहा कि नई पीढ़ी का प्यार उनके लिए 40 करोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा है।

वजह "अपने बच्चों पर दाग नहीं लगाना चाहता" सुनील ने कहा, "मुझे तंबाकू विज्ञापन के लिए 40 करोड़ का प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। हो सकता है उस वक्त पैसों की जरूरत रही हो, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, जिस पर मुझे खुद यकीन ना हो, क्योंकि इससे मेरे बच्चों (अहान शेट्टी, आथिया शेट्टी और केएल राहुल) सबके नाम पर दाग लगता। मेरे इस कड़े रुख के बाद अब किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि मुझसे ऐसे विज्ञापनों के लिए संपर्क करे।"

