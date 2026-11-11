सुनील शेट्टी ने 'आवारा पागल दीवाना 2' पर अपडेट दिया

'आवारा पागल दीवाना' के सीक्वल पर सुनील शेट्टी ने लगाई मुहर, बताया कब होगी शुरू

लेखन ज्योति सिंह 11:51 am Nov 11, 202611:51 am

क्या है खबर?

सुनील शेट्‌टी ने अपनी फिल्म 'आवारा पागल दीवाना' के सीक्वल पर अपडेट दिया है। 2002 में रिलीज हुई इस कॉमेडी-ड्रामा में अक्षय कुमार, आफताब शिवदासानी और परेश रावल भी थे। इसमें सुनील ने चर्चित 'येडा अन्ना' का किरदार निभाया था। एक बातचीत के दौरान अभिनेता ने फिल्म के सीक्वल पर आधिकारिक पुष्टि कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि सीक्वल जल्द ही फ्लाेर पर आएगा। इस खबर से बेशक फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।