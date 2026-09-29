संदीप किशन की 'सिग्मा' को मिली रिलीज की हरी झंडी, जानें कब देख सकते हैं फिल्म?

फिल्म का ट्रेलर एक विशाल 500 करोड़ के रैकेट की कहानी बताता है। किशन का किरदार धोखा खाने के बाद अपना सब कुछ वापस पाने की जद्दोजहद करता दिख रहा है, इसलिए फिल्म में ढेर सारे ट्विस्ट और कॉमेडी के मजेदार पल देखने को मिलेंगे।

फिल्म में फारिया अब्दुल्ला, राजू सुंदरम, संपत राज सहित कई बड़े कलाकार हैं। इसका संगीत एस थमन ने दिया है, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता के एल प्रवीण ने संपादन का काम संभाला है।

तटीय आंध्र और तेलंगाना में माइथ्री मूवी डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड इस फिल्म को वितरित कर रही है, वहीं सीडेड क्षेत्र में एनवीआर सिनेमा इसकी रिलीज संभालेगा।