नीतेश तिवारी की 'रामायण 2' में सुग्रीव बनेंगे सुहैल नय्यर, बोले- यह भारत की सबसे बड़ी फिल्म है

सुहैल नय्यर, जिन्हें आप 'उड़ता तीर' और 'होटल मुंबई' जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, अब नीतेश तिवारी की 'रामायण भाग 2' में सुग्रीव का किरदार निभाने जा रहे हैं।

उन्होंने इस फिल्म को भारत की सबसे बड़ी फिल्म बताया है और इसका हिस्सा बनकर वह वाकई बहुत खुश हैं।

अगर आप सुग्रीव के बारे में कम जानते हैं, तो बता दें कि वे वानरों के राजा थे, जो इस महाकाव्य में भगवान राम के मुख्य सहयोगी बने थे।