नीतेश तिवारी की 'रामायण 2' में सुग्रीव बनेंगे सुहैल नय्यर, बोले- यह भारत की सबसे बड़ी फिल्म है
सुहैल नय्यर, जिन्हें आप 'उड़ता तीर' और 'होटल मुंबई' जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, अब नीतेश तिवारी की 'रामायण भाग 2' में सुग्रीव का किरदार निभाने जा रहे हैं।
उन्होंने इस फिल्म को भारत की सबसे बड़ी फिल्म बताया है और इसका हिस्सा बनकर वह वाकई बहुत खुश हैं।
अगर आप सुग्रीव के बारे में कम जानते हैं, तो बता दें कि वे वानरों के राजा थे, जो इस महाकाव्य में भगवान राम के मुख्य सहयोगी बने थे।
सुहैल ने 'रामायण भाग 2' के लिए की तैयारी
सुहैल को कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने उनके हालिया काम से प्रभावित होकर चुना है। खुद को किरदार में पूरी तरह ढालने के लिए उन्होंने मूवमेंट क्लासेज लीं।
इसके साथ ही, उन्होंने नीतेश तिवारी के साथ मिलकर सुग्रीव के हाव-भाव पर गहराई से काम किया, खासकर वनवास के दौरान भगवान राम के साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव को समझने पर खास जोर दिया।
यह फिल्म दिवाली 2028 पर रिलीज होने वाली है।