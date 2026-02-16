'द केरल स्टोरी' के निर्देशक की नई फिल्म 'चरक' का टीजर जारी, इस दिन होगी रिलीज

टीजर

पुरानी प्रथाओं और नैतिक दुविधाओं को दिखाता 'चरक' का टीजर

'चरक: फेयर ऑफ फेथ' के टीजर की अवधि सिर्फ 52 सेकंड है, लेकिन इसमें पुरानी प्रथाओं और नैतिक दुविधाओं की परेशान करने वाली झलक दिखाई गई है। ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति भी है, तो मनोकामना को पूर्ण करने के लिए छल, कपट और गलत विश्वास की धाराणाएं भी हैं। कुल मिलाकर छोटा-सा टीजर फिल्म देखने के लिए फैंस को उत्साहित कर सकता है। शीलादित्य मौलिक द्वारा निर्देशित यह फिल्म 6 मार्च, 2026 को रिलीज हो रही है।