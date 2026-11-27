सुदेश ने बातचीत में आगे कहा, "चाहे आप शाहरुख खान हों, सलमान खान हों, दिलीप कुमार हों या अमिताभ बच्चन, आपका सुपरस्टार बनना आपकी किस्मत में था। उन्होंने भी हमेशा यही कहा है। मनोज कुमार, माइकल जैक्सन और चार्ली चैपलिन जैसे कई सितारे बड़ी साधारण पृष्ठभूमि से आकर भी किस्मत के दम पर बड़े स्टार बने, इसलिए शांभवी और सूरज (सुदेश के बेटे) को भी वही मिलेगा, जो उनके भाग्य में लिखा है, चाहे उनकी मदद हो या न हो।"