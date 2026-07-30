सुदेश बेरी ने कॉकरोच जनता पार्टी पर जमकर बोला हमला

सुदेश बेरी ने CJP वालों को बताया 'लुक्खे', बोले- मैं प्रधानमंत्री मोदी के पैर धोकर पीऊंगा

लेखन नेहा शर्मा 01:42 pm Jul 30, 202601:42 pm

क्या है खबर?

90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' से मशहूर हुए अभिनेता सुदेश बेरी अपने एक हालिया बयान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में आ गए हैं। एक लोकप्रिय पॉडकास्ट के दौरान एक्टर ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर तीखा हमला बोलते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी की। सुदेश बेरी ने बिना लाग-लपेट के कहा कि ये सब लुक्खे हैं, इनकी न कोई क्लास है और ना ही कोई औकात। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की।