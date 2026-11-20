प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रत चक्रवर्ती बोले- 'लव एंड वॉर' के सेट नहीं, भंसाली की जीती-जागती पेंटिंग हैं
फिल्म 'लव एंड वॉर' के प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रत चक्रवर्ती, जो अमित रे के साथ अपनी जिम्मेदारियां साझा करते हैं, ने बताया कि निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म के सेट बनाना उन्हें 'पेंटिंग' जैसा लगा।
उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज को ऐसा बनाने पर ध्यान दिया, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे बड़े सितारों वाली यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
सुब्रत ने भंसाली की दूरदृष्टि को दिया श्रेय
सुब्रत चौथी बार भंसाली के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले वह 'पद्मावत', 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में साथ काम कर चुके हैं।
उन्होंने बताया कि भंसाली की खास दूरदृष्टि और पटकथा पर होने वाली गहरी बातचीत से ही उन्हें इतने भव्य डिजाइन बनाने की प्रेरणा मिलती है।
सुब्रत ने आगे कहा, "यह सेट पर पेंटिंग करने जैसा था। भंसाली का लक्ष्य भी यही होता है।" रणबीर 'रामायण' के बाद इस फिल्म में दिखेंगे, जिससे इस नई रिलीज के लिए उत्साह और बढ़ गया है।