सुब्रत चौथी बार भंसाली के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले वह 'पद्मावत', 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में साथ काम कर चुके हैं।

उन्होंने बताया कि भंसाली की खास दूरदृष्टि और पटकथा पर होने वाली गहरी बातचीत से ही उन्हें इतने भव्य डिजाइन बनाने की प्रेरणा मिलती है।

सुब्रत ने आगे कहा, "यह सेट पर पेंटिंग करने जैसा था। भंसाली का लक्ष्य भी यही होता है।" रणबीर 'रामायण' के बाद इस फिल्म में दिखेंगे, जिससे इस नई रिलीज के लिए उत्साह और बढ़ गया है।