'क्वीन 2' में कंगना रनौत के पति बने सुबोध भावे, फिल्म में दिखेगा पारिवारिक रिश्तों का नया अध्याय

'क्वीन 2' की रिलीज की तारीख अभी नहीं हुई तय

यह फिल्म 'क्वीन' की सशक्त कहानी को आगे बढ़ाती है और इसमें कुछ नए कलाकार भी जुड़ गए हैं।

कंगना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वे फिल्म की पूरी टीम और एक छोटे बच्चे के साथ जश्न मनाती नजर आ रही थीं।

इस बच्चे ने फिल्म में उनके बेटे की भूमिका निभाई है। फिल्म अब पोस्ट-प्रोडक्शन के चरण में है। हालांकि, इसकी रिलीज की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है।