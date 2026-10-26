'फौजी' के टीजर पर भड़के सुभाष चंद्र बोस के परपोते, 'नेताजी' के रोल पर उठाए सवाल

'फौजी' के टीजर में नेताजी प्रभास के किरदार की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं और उन्हें एक 'साइड करैक्टर' के रूप में दिखाया गया है।

इससे नाराज हो कर चंद्र कुमार ने ट्वीट किया, 'मुझे उम्मीद है कि @hanurpudi और उनकी टीम इस टीजर को हटा देंगे, एक नया टीजर जारी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। आशा है कि प्रभास भी इसे पढ़ेंगे।'