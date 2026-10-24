'फौजी' के धमाकेदार टीजर ने उड़ाए प्रशंसकों के होश, आजादी का जंग-ए-मैदान और प्रभास की ललकार

फिल्म के टीजर में भारतीय नेता सुभाष चंद्र बोस और जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की मुलाकात को दिखाया गया है। इस दौरान वे भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने के बारे में बात करते हैं।

टीजर में एक अकेले विद्रोही योद्धा को दिखाया गया है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। प्रभास अपनी बुलंद आवाज में अंग्रेजों को ताना देते हुए कहते हैं, "अरे ओ फिरंगी, मैं तेरा खून लूंगी और आजादी भी।"