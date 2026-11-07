'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' ने उड़ाई शनाया कपूर की नींद, बोलीं- बड़ी जिम्मेदारी है

शनाया ने कहा, "ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, जिसे हम सभी निभा रहे हैं। ये जिम्मेदारी इसलिए है, क्योंकि करण सर ने हमें उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का मौका दिया। मेरे लिए, ये दबाव से कहीं ज्यादा इस बात का एहसास था कि हम किसी बहुत खास चीज को आगे ले जा रहे हैं। हम इसे अपनी पीढ़ी, यानी 'जेन-Z' की आवाज देकर, अपना बना रहे हैं। बेशक, इसमें उत्साह है, लेकिन मेरे मन में काफी घबराहट भी है।"