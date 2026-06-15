स्टीवन स्पीलबर्ग की 'डिस्क्लोजर डे' का रिकॉर्डतोड़ आगाज, 10 लाख वाली 'ऑब्सेशन' ने कमाए इतने अरब मनोरंजन Jun 15, 2026

स्टीवन स्पीलबर्ग एक बार फिर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तरफ लौट आए हैं। उनकी नई फिल्म 'डिस्क्लोजर डे' ने रिलीज के पहले हफ्ते में दुनिया भर में 8 अरब से ज्यादा की कमाई कर ली है।

इसमें से 4 अरब अकेले घरेलू बाजार से आए हैं। यह उनकी किसी कहानी पर बनी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है और पिछले 10 सालों में ये उनकी पहली गर्मियों की हिट भी थी।

फिल्म की कहानी एक टीम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सरकार के UFO से जुड़े रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में है।

इसमें एमिली ब्लंट, जोश ओ'कॉनर और कोलमैन डोमिंगो जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं।