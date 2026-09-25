कविन-नयनतारा की 'हाय' की OTT रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान, जानें कहां देख सकते हैं?
'हाय' तमिल रोमांटिक कॉमेडी जिसमें कविन और नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं, 25 सितंबर से ZEE5 पर स्ट्रीम होने वाली है।
अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। अब यह फिल्म बड़े डिजिटल दर्शकों तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है।
नए निर्देशक विष्णु एडवन ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।
'हाय' के किरदार में है ये खास?
फिल्म की कहानी मयिल और देवयानी के किरदारों के इर्द-गिर्द बुनी गई है। ये दोनों अपनी तय विवाह से तो बचना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में उन्हें कई नए मोड़ और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देवयानी लंदन जाने का फैसला करती है। इस फिल्म से पहली बार कविन और नयनतारा एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे।
फिल्म में उनके साथ राधिका सरथकुमार, प्रभु और वीटीवी गणेश जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिका में हैं। अगर आपको नई जोड़ियों के साथ हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी पसंद है, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं।