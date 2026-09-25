कविन-नयनतारा की 'हाय' की OTT रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान, जानें कहां देख सकते हैं?

फिल्म की कहानी मयिल और देवयानी के किरदारों के इर्द-गिर्द बुनी गई है। ये दोनों अपनी तय विवाह से तो बचना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में उन्हें कई नए मोड़ और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देवयानी लंदन जाने का फैसला करती है। इस फिल्म से पहली बार कविन और नयनतारा एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे।

फिल्म में उनके साथ राधिका सरथकुमार, प्रभु और वीटीवी गणेश जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिका में हैं। अगर आपको नई जोड़ियों के साथ हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी पसंद है, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं।