महेश बाबू की 'वाराणसी' पर एसएस राजामौली ने लगाया करोड़ों का दांव, बजट चौंका देगा

बजट

'वाराणसी' पर खर्च किया कराेड़ों का बजट

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने बताया कि इस परियोजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पर बनाया जाएगा। इसमें प्रचार की राशि शामिल नहीं है। सूत्र ने बताया, "राजामौली के विशाल विजन को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए 1,300 करोड़ रुपये बहुत कम हैं। जहां 'A6' और 'रामायण' जैसी फिल्में 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही हैं, वहीं राजामौली इनसे बड़ी और कम बजट वाली फिल्म बनाने की तैयारी में हैं।"