महेश बाबू की 'वाराणसी' पर एसएस राजामौली ने लगाया करोड़ों का दांव, बजट चौंका देगा

महेश बाबू की 'वाराणसी' पर एसएस राजामौली ने लगाया करोड़ों का दांव, बजट चौंका देगा
क्या है खबर?
मशहूर फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली भारी-भरकम बजट वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 'बाहुबली' पर कथित 180 करोड़ रुपये और 'बाहुबली 2' पर 250 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद वह 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य किरदार में हैं। 'वाराणसी' के पहले टीजर ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अब फिल्म के बजट से जुड़ी जानकारी सामने आई है।
बजट
'वाराणसी' पर खर्च किया कराेड़ों का बजट
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने बताया कि इस परियोजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पर बनाया जाएगा। इसमें प्रचार की राशि शामिल नहीं है। सूत्र ने बताया, "राजामौली के विशाल विजन को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए 1,300 करोड़ रुपये बहुत कम हैं। जहां 'A6' और 'रामायण' जैसी फिल्में 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही हैं, वहीं राजामौली इनसे बड़ी और कम बजट वाली फिल्म बनाने की तैयारी में हैं।"
फिल्म
ग्लोबट्रॉटर इवेंट पर खर्च किए थे 20 करोड़
राजामौली ने हैदराबाद में ग्लोबट्रॉटर इवेंट का आयोजन किया था जहां फिल्म के शीर्षक 'वाराणसी' की आधिकारिक घोषणा हुई थी। सूत्र ने बताया कि यह इवेंट भारत में अब तक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था, क्योंकि राजामौली और उनकी टीम ने इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए थे। सूत्र ने कहा, "वाराणसी से जुड़ी हर चीज अभी तक की सबसे बड़ी होने वाली है। यह तो सिर्फ शुरुआत है।" राजामौली की 'वाराणसी' 2027 में रिलीज होगी।