एसएस राजामौली ने 'वाराणसी' की रिलीज से उठाया पर्दा? नए पोस्ट ने दिया संकेत

लेखन ज्योति सिंह
Jan 21, 2026
02:34 pm
क्या है खबर?

एसएस राजामौली 'RRR' की महासफलता के बाद अपनी अगली भव्य परियोजना के साथ लौट रहे हैं। फिल्म का नाम 'वाराणसी' है, जिसका ऐलान 2025 में कर दिया गया था। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म का हिस्सा हैं। इसके जरिए प्रियंका हिंदी सिनेमा में वापसी करेंगी। 'वाराणसी' की रिलीज तारीख का ऐलान बाकी है, लेकिन निर्माताओं की हालिया पोस्ट ने इसे लेकर बड़ा संकेत दिया है। अटकलें हैं कि फिल्म 2027 में राम नवमी पर आ सकती है।

रिलीज

अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों का रुख कर सकती है 'वाराणसी' 

इंडिया टुडे के मुताबिक, 'वाराणसी' राम नवमी के अवसर पर 9 अप्रैल, 2027 को रिलीज हो सकती है। फिल्म से जुड़ा एक क्लिप सामने आया है जिसमें त्रेतायुग, लंका नगरम, 7200 ईसा पूर्व के दृश्य दर्शाए गए हैं। वीडियो में हनुमान और अन्य को युद्ध करते दिखाया गया है। वीडियो ने राम नवमी 2027 पर फिल्म रिलीज करने की अफवाहों की पुष्टि कर दी है। चर्चा यह भी है कि निर्माता 26 जनवरी को आधिकारिक रिलीज तारीख का ऐलान करेंगे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

