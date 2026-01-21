'वाराणसी' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा?

एसएस राजामौली ने 'वाराणसी' की रिलीज से उठाया पर्दा? नए पोस्ट ने दिया संकेत

लेखन ज्योति सिंह 02:34 pm Jan 21, 202602:34 pm

क्या है खबर?

एसएस राजामौली 'RRR' की महासफलता के बाद अपनी अगली भव्य परियोजना के साथ लौट रहे हैं। फिल्म का नाम 'वाराणसी' है, जिसका ऐलान 2025 में कर दिया गया था। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म का हिस्सा हैं। इसके जरिए प्रियंका हिंदी सिनेमा में वापसी करेंगी। 'वाराणसी' की रिलीज तारीख का ऐलान बाकी है, लेकिन निर्माताओं की हालिया पोस्ट ने इसे लेकर बड़ा संकेत दिया है। अटकलें हैं कि फिल्म 2027 में राम नवमी पर आ सकती है।