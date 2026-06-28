एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' नहीं होगी किसी फ्रैंचाइजी का हिस्सा, निर्देशक ने किया साफ

'वाराणसी' के ट्रेलर में 30 मिनट की धमाकेदार जंग

विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई इस फिल्म में भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ साइंस फिक्शन और टाइम ट्रैवल का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। फिल्म में महेश बाबू 'राम' की भूमिका में हैं, वहीं प्रियंका चोपड़ा 8 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। ट्रेलर में राम और कुंभकर्ण के बीच 30 मिनट की एक जबरदस्त लड़ाई दिखाई गई है। 'RRR' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद राजामौली की वापसी और इन बड़े सितारों की वजह से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।