श्रीनाथ भासी ने किया 'ओरिजिनल' की रिलीज की तारीख का ऐलान

थिंक म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर यह टीजर आ गया है। इसमें शानदार विजुअल और दमदार डायलॉग दिख रहे हैं, जो इशारा करते हैं कि कहानी में टाइम शिफ्ट्स और कई चौंकाने वाले मोड़ होंगे।

श्रीनाथ के अलावा, आपको फिल्म में अभिराम राधाकृष्णन, राजेश माधवन और फेमिना जॉर्ज भी दिखाई देंगे। फिल्म के पीछे एक काबिल टीम भी है, म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक किली का है, विजुअल इफेक्ट्स का काम माइंडस्टीन स्टूडियोज ने किया है और साउंड डिजाइन सचिन सुधाकरन और हरिहरन एम (सिंक सिनेमा) ने संभाला है।