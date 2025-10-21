'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' की रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@squidgamenetflix)

'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' की रिलीज तारीख जारी, जानिए कब और कहां देख सकेंगे

लेखन ज्योति सिंह 11:56 am Oct 21, 202511:56 am

क्या है खबर?

ब्लॉकबस्टर कोरियन वेब सीरीज 'स्क्विड गेम' के 3 सीजन आ चुके हैं। तीनों ही सीजन को दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। अब इस सीरीज पर आधारित रियलिटी शो 'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' आपका मनाेरंजन करने के लिए आ रहा है। इसके जरिए एक बार फिर 456 खिलाड़ी करीब 40 करोड़ रुपये के इनाम के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस तरह से दर्शकों को फिर से खूनी खेल देखने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कब रिलीज होगा ये शो।