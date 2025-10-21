'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' की रिलीज तारीख जारी, जानिए कब और कहां देख सकेंगे
क्या है खबर?
ब्लॉकबस्टर कोरियन वेब सीरीज 'स्क्विड गेम' के 3 सीजन आ चुके हैं। तीनों ही सीजन को दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। अब इस सीरीज पर आधारित रियलिटी शो 'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' आपका मनाेरंजन करने के लिए आ रहा है। इसके जरिए एक बार फिर 456 खिलाड़ी करीब 40 करोड़ रुपये के इनाम के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस तरह से दर्शकों को फिर से खूनी खेल देखने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कब रिलीज होगा ये शो।
रिलीज
'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' इस दिन होगी रिलीज
'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' को अगले महीने से रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने इसका शेड्यूल 3 हफ्तों का रखा है, जिसके तहत एपिसोड 1 से 4 तक 4 नवंबर को रिलीज किए जाएंगे। 5 से 8 तक के एपिसोड को 11 नवंबर को और आखिरी एपिसोड 9 को 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने 'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' का टीजर पहले ही जारी कर दिया था, जिसने दर्शकाें को उत्साहित कर दिया है।
कास्ट
सीरीज में ये सितारों आएंगे नजर
'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' रियलिटी शो में 'सेलिंग सनसेट' के कई जाने-माने प्रतियोगी खूनी खेल में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। जिन सितारों को देखा जाएगा उसमें क्रिसहेल स्टॉज, चेल्सी लाजकानी, ब्रे टिएसी, एम्मा हर्नान, रोमेन बोनट, मैरी बोनट, अलाना गोल्ड, अमांजा स्मिथ, सैंड्रा वेरगारा, निकोल यंग और जेसन ओपेनहाइम जैसे प्रतियोगी शामिल हैं। हालांकि, अन्य सितारों के चेहरे और नाम का खुलासा सीरीज की रिलीज के करीब आकर ही पता चल सकेगा।