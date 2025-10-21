'एक दीवाने की दीवानियत' रिव्यू: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म देख क्या बोली जनता?

बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' पिछले काफी समय से चर्चा में थी। दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघराें में रिलीज हो गई है। 'सनम तेरी कसम' के बाद ये दूसरा मौका है, जब हर्षवर्धन एक और रोमांटिक और ड्रामा फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं। मिलाप जावेरी ने 'एक दीवाने की दीवानियत' का निर्देशन किया है। आइए जानते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी।

कहानी 'एक दीवाने की दीवानियत' की कहानी 'एक दीवाने की दीवानियत' एक रोमांटिक और ड्रामा फिल्म है, जिसमें प्यार, दर्द और नफरत की कहानी दिखाई गई है। दर्द और जुनून का ऐसा मिश्रण परोसा गया है, जो आपको शुरुआत से आखिर तक फिल्मी पर्दे से बांधकर रखेगी। हर्षवर्धन को इमोशनल सीन करते हुए देखकर आपको उनकी 'सनम तेरी कसम' वाली छवि याद जाएगी। जुबीन नौटियाल के गाने 'दिल गलती कर बैठा' को नए अंदाज में पेश किया गया है, जो आपके दिल को छू जाएगा।

अभिनय हर्षवर्धन और सोनम के अभिनय ने जीता दिल फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन और सोनम की जोड़ी पहली बार पर्दे पर देखने को मिल रही है। दोनों के अभिनय की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'दिल से निकली एक फिल्म प्यार, दर्द और जुनून का ऐसा मिश्रण जो एक अमिट छाप छोड़ जाता है। हर्षवर्धन ने एक बेहद ज़बरदस्त अभिनय किया है, जबकि सोनम ने अपनी खूबसूरती और भावुकता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है।'

#EkDeewaneKiDeewaniyat Review

⭐️⭐️⭐️⭐️ ½ (4.5/5)

A film straight from the heart — a blend of love, pain, and obsession that leaves a lasting mark.

#HarshvardhanRane delivers a deeply intense performance, while #SonamBajwa shines with grace and emotion.

The music already had…

संगीत फिल्म का संगीत बेहद दमदार फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की कहानी ही नहीं, बल्कि गाने भी काफी दमदार हैं। फिल्म की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म पूरी तरह से तीव्रता और गहराई पर आधारित है। दर्द और जुनून का मिश्रण। संगीत इस फिल्म की जान है। हर्षवर्धन और सोनम पूरी तरह से जबरदस्त भावनाओं के साथ चमकते हैं। हर्ष की शानदार वापसी। थोड़ी धीमी, लेकिन अच्छी फिल्म।'

Film is all about intensity & depth. A blend of pain & obsession. Music is the heart of this movie. #HarshvardhanRane & #SonamBajwa shine with hardcore emotion throughout. Steller comeback of Harsh. A bit slow but a good movie.

Ratings - 3.25/5#EkDeewaneKiDEEWAANIYAT



Ratings - 3.25/5#EkDeewaneKiDEEWAANIYAT pic.twitter.com/9L5yK3FvIE — Hemlock🚩 (@hemlock0077) October 20, 2025

तारीफ लोगों ने फिल्म को बताया सुपरहिट, कुछ ने बनाए खराब डायलॉग कुछ लोगों ने 'एक दीवाने की दीवानियत' को अभी से सुपरहिट बताना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, 'एक दीवाने की दीवानियत निश्चित रूप से अगली सुपरहिट है।' हालांकि, कुछ दर्शकों को फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आ रहे हैं और उन्होंने गानों और डायलॉग को खराब बताया है। एक ने लिखा, '#EkDeewaneKiDEEWAANIYAT के शुरुआती 10-15 मिनट बेहद अजीब और बेकार डायलॉग वाले हैं। और सोनम बाजवा का गाना भी बहुत खराब था।'