'स्पाइडर-मैन' का भारत में बेकाबू क्रेज, एडवांस बुकिंग ने उड़ा दिए होश

भारत में 'स्पाइडर-मैन' के चाहने वाले अपनी नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को लेकर बेहद उत्साहित हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग भारत में अब तक किसी भी फिल्म की तुलना में सबसे मजबूत में से एक हैं।

खासकर, टॉम हॉलैंड के हालिया भारत दौरे के बाद, उन्हें एक बार फिर 'स्पाइडर-मैन' के रूप में देखने को लेकर सबमें जबरदस्त उत्साह है।

4DX और PLF जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स की टिकटें भी तेजी से बिक रही हैं, जिससे यह भारत में किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक बनने वाली है।